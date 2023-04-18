Двое жителей Краснодарского края погибли в лобовом ДТП с фурой в Ставропольском крае
Происшествия
18.04.2023 08:45
Смертельная авария произошла 18 апреля около 6:00 на 9 км автодороги Новоалександровск — Кропоткин.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль DAF, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель «семерки» и его 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Они оба жители Краснодарского края. Пассажирку легковушки в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работают наряды ДПС, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Читайте также: водитель «семерки» сбил насмерть пешехода и скрылся в Отрадненском районе. Смертельное ДТП произошло 16 апреля около 1:00 на 21 км автодороги «Отрадная — Удобная — Ильич».
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