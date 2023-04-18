Двое жителей Краснодарского края погибли в лобовом ДТП с фурой в Ставропольском крае

Смертельная авария произошла 18 апреля около 6:00 на 9 км автодороги Новоалександровск — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль DAF, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «семерки» и его 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Они оба жители Краснодарского края. Пассажирку легковушки в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работают наряды ДПС, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

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