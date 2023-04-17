Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Водитель «семерки» сбил насмерть пешехода и скрылся в Отрадненском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-semerki-sbil-nasmert-peshehoda-i-skrylsya-v-otradnenskom-rajone
Водитель «семерки» сбил насмерть пешехода и скрылся в Отрадненском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 16 апреля около 1:00 на 21 км автодороги Отрадная — Удобная — Ильич.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 36-летнего мужчину, который шел по проезжей части во встречном направлении. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Водитель «семерки» скрылся с места ДТП, однако полицейские вскоре нашли его. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

При оформлении аварии автоинспекторы зафиксировали отсутствие освещения и тротуара на этом участке дороги. Информацию о выявленных недостатках передали в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Читайте также: в Темрюкском районе внедорожник сбил 33-летнего пешехода, он погиб на месте аварии. Авария произошла 13 апреля около 00:00 на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.

Статьи
Топ продуктов — природных мочегонных
Топ продуктов — природных мочегонных
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Пять советов по развитию скорочтения
Пять советов по развитию скорочтения
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Зачем дома кактус: во что верят люди
Зачем дома кактус: во что верят люди
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Отопительный сезон завершается в Краснодаре
  3. Полиция проверяет видеозапись из лифта: агрессивная женщина била дочку по голове и хватала ее за волосы
  4. Краснодар и Сочи вошли в топ-3 городов с самым вкусным кофе
  5. Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
  6. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях