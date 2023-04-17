Водитель «семерки» сбил насмерть пешехода и скрылся в Отрадненском районе
Смертельное ДТП произошло 16 апреля около 1:00 на 21 км автодороги Отрадная — Удобная — Ильич.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 36-летнего мужчину, который шел по проезжей части во встречном направлении. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Водитель «семерки» скрылся с места ДТП, однако полицейские вскоре нашли его. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
При оформлении аварии автоинспекторы зафиксировали отсутствие освещения и тротуара на этом участке дороги. Информацию о выявленных недостатках передали в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.
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