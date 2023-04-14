В Темрюкском районе внедорожник сбил 33-летнего пешехода, он погиб на месте аварии
Происшествия
14.04.2023 11:04
Авария произошла 13 апреля около 00:00 на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.
По предварительным данным, 67-летний мужчина ехал за рулем Hyundai Tucson и сбил 33-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
В результате ДТП пешеход от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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