Пожилой водитель иномарки погиб в жестком ДТП на перекрестке в Анапе

Смертельная авария произошла 13 апреля в 13:10 на пересечении улиц Тургенева и Владимирской.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Nissan Almera при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю Mercedes ML и врезался в него, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

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