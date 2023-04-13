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Пожилой водитель иномарки погиб в жестком ДТП на перекрестке в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-inomarki-pogib-v-zhestkom-dtp-na-perekrestke-v-anape
Пожилой водитель иномарки погиб в жестком ДТП на перекрестке в Анапе
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 13 апреля в 13:10 на пересечении улиц Тургенева и Владимирской.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Nissan Almera при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю Mercedes ML и врезался в него, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Читайте также: пожилой водитель «шестерки» погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе. Смертельная авария произошла 12 апреля около 19:00 на 77 км автодороги А-147 Джубга — Сочи в районе села Шепси.

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