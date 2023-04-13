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Пожилой водитель «шестерки» погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-shesterki-pogib-v-lobovom-dtp-s-gruzovikom-v-tuapsinskom-rajone
Пожилой водитель «шестерки» погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
Фото из соцсетей

Смертельная авария произошла 12 апреля около 19:00 на 77 км автодороги А-147 «Джубга — Сочи» в районе села Шепси.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 42-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «шестерки» скончался на месте от полученных травм. Его 5-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Читайте также: шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе. Авария произошла 12 апреля в 14:30 на автодороге А-147 Джубга — Сочи.

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