Пожилой водитель «шестерки» погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
Происшествия
13.04.2023 10:59
Смертельная авария произошла 12 апреля около 19:00 на 77 км автодороги А-147 «Джубга — Сочи» в районе села Шепси.
По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 42-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель «шестерки» скончался на месте от полученных травм. Его 5-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.
Читайте также: шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе. Авария произошла 12 апреля в 14:30 на автодороге А-147 Джубга — Сочи.
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