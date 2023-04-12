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Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-s-gruzovikom-v-tuapsinskom-rajone
Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 12 апреля в 14:30 на автодороге А-147 Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира «семерки», один из которых несовершеннолетний. Их доставили в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Читайте также: водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе. ДТП произошло на трассе Тамань — Волна 3 апреля около 20:40.

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