Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
Происшествия
12.04.2023 16:54
Авария произошла 12 апреля в 14:30 на автодороге А-147 Джубга — Сочи.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира «семерки», один из которых несовершеннолетний. Их доставили в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
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