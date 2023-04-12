Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Туапсинском районе

Авария произошла 12 апреля в 14:30 на автодороге А-147 Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира «семерки», один из которых несовершеннолетний. Их доставили в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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