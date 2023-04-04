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Водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-i-3-detej-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-temryukskom-rajone
Водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло на трассе Тамань — Волна 3 апреля около 20:40.

По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем автомобилем Vortex двигался в сторону станицы Тамань. При повороте направо он не пропустил автобус Hyundai Universe. Произошло столкновение.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Троих его несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На момент аварии в автобусе не было пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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