Водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе

ДТП произошло на трассе Тамань — Волна 3 апреля около 20:40.

По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем автомобилем Vortex двигался в сторону станицы Тамань. При повороте направо он не пропустил автобус Hyundai Universe. Произошло столкновение.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Троих его несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На момент аварии в автобусе не было пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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