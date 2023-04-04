Водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе
Происшествия
04.04.2023 07:16
ДТП произошло на трассе Тамань — Волна 3 апреля около 20:40.
По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем автомобилем Vortex двигался в сторону станицы Тамань. При повороте направо он не пропустил автобус Hyundai Universe. Произошло столкновение.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Троих его несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
На момент аварии в автобусе не было пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: легковушка столкнулась с мусоровозом на Западном обходе Краснодара.
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Спекулянты начали продавать QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар»
- Шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
- Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома
- «Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
- Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей