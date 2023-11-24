Женщина на «Приоре» с ребенком в салоне врезалась в дерево на Кубани

Авария произошла 23 ноября около 9:00 в Кущевском районе на 41 км дороги Староминская — Кущевская.

Предварительно, 37-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Priora, не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки и ее 8-летняя пассажирка получили различные травмы. Мать и дочь госпитализировали в местную больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Выяснилось, что женщина везла девочку без специального удерживающего устройства, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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