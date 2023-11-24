В ДТП в Краснодарском крае погибла многодетная вдова участника СВО

Смертельная авария произошла 23 ноября на 2 км трассы «Кавказ» в Павловском районе.

Женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» ехала в сторону Ростова-на-Дону. Машину занесло на обочину, затем выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в грузовик Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Лада» погибли на месте. Еще один пассажир был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Выяснилось, что за рулем «Калины» была волонтер и мать четырех детей из Тихорецкого района — Оксана Дорожкина. По словам местных жителей, она была вдовой, ее муж погиб в зоне специальной военной операции.

После смерти супруга Дорожкина возила гуманитарную помощь в зону СВО, а также плела маскировочные сети и сушила овощи для российских военных, пишет газета «Тихорецкие вести».

Читайте также: два водителя погибли в лобовом ДТП под Краснодаром. Авария с участием двух машин произошла 24 ноября в 8:30 на 19-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.