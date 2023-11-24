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Два водителя погибли в лобовом ДТП под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-pogibli-v-lobovom-dtp-pod-krasnodarom
Два водителя погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария с участием двух машин произошла 24 ноября в 8:30 на 19-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Skoda выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль марки Peugeot, которым управлял 37-летний мужчина. В результате ДТП погибли оба водителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке трассы, где произошла авария, чтобы избежать заторов.

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