Два водителя погибли в лобовом ДТП под Краснодаром

Смертельная авария с участием двух машин произошла 24 ноября в 8:30 на 19-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Skoda выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль марки Peugeot, которым управлял 37-летний мужчина. В результате ДТП погибли оба водителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке трассы, где произошла авария, чтобы избежать заторов.

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