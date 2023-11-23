Три человека погибли в ДТП с фурой на заснеженной трассе в Краснодарском крае

Авария произошла 23 ноября на 2 км трассы «Кавказ» в Павловском районе.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» ехала в сторону Ростова-на-Дону. Машину занесло на обочину, затем выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в грузовик Mercedes с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Лада» погибли на месте, еще один пассажир — мужчина был госпитализирован. Однако позже он скончался в больнице. Личности погибших устанавливаются.

Предварительная причина ДТП — несоответствие скорости дорожным и погодным условиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель легковушки погиб, врезавшись в попутный грузовик в Краснодарском крае.