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Водитель легковушки погиб, врезавшись в попутный грузовик в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-vrezavshis-v-poputnyj-gruzovik-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб, врезавшись в попутный грузовик в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария с участием трех автомобилей произошла 22 ноября в 16:40 на трассе Тихорецк — Белая Глина — граница с Ростовской областью в Новопокровском районе

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 нарушил скоростной режим, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Hyundai. Большегруз по инерции столкнулся с легковушкой Skoda Kodiaq. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте аварии.

На участке трассы было организовано реверсивное движение, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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