Гололедица и мокрый снег стали причиной ДТП с участием 15 автомобилей на Кубани

Массовая авария произошла утром 22 ноября на федеральной трассе «Кавказ» в Тихорецком районе.

На 1 км трассы произошло сразу семь ДТП с участием 15 машин. В результате аварий никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Причина массового ДТП в Тихорецком районе — не соблюдение дистанции и скоростного режима на мокрой дороге при гололедице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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