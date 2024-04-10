Женщина на машине перегородила путь скорой помощи во дворе дома в Краснодаре

На пульт скорой помощи 10 апреля в 11:20 поступил вызов — подросток упал с турника и получил тяжелую травму головы.

На место выехала бригада. Ребенка забрали на срочную госпитализацию, однако выехать из двора дома на улице Колхозной не смогли: путь преградила женщина на машине. Она кричала на врачей, унижала их и угрожала увольнением.

За время ее угроз подросток потерял сознание. Спустя 10 минут женщина все же уступила дорогу скорой помощи.

Согласно ПДД и статье 12.17 КоАП РФ, водитель обязан пропустить маршрутное транспортное средство или транспортное средство с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В противном случае ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей либо лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

«Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до четырех лет», — сообщает пресс-служба Краснодарской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее водитель «Газели» специально перегородил проезд скорой помощи в Краснодаре.