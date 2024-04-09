Водитель «Газели» специально перегородил проезд скорой помощи в Краснодаре

Инцидент произошел 9 апреля в 11:20 на дороге около поселка Индустриального.

Бригада скорой медицинской помощи спешила на выезд к 67-летнему пациенту, нуждающемуся в срочной госпитализации. Его состояние могло нести серьезную угрозу для жизни.

Водитель «скорой» включил проблесковые маячки и сирену, выехав на полосу встречного движения. Однако на встречке путь скорой помощи намеренно преградил «принципиальный» водитель автомобиля «Газель». Грузовик задержал «скорую» на несколько минут.

«К счастью, все закончилось благополучно и потеряв драгоценные минуты, медики все же успели к пациенту и оказали ему необходимую помощь», — сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи Краснодарского края.

Согласно законодательству РФ, водители обязаны предоставлять преимущество в проезде автомобилям службы СМП с включенными сигналами. За это нарушение может грозить штраф до 5 тыс. рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 1 года.

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