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Женщина на кроссовере врезалась в экскаватор в Новокубанском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-krossovere-vrezalas-v-ekskavator-v-novokubanskom-rajone
Женщина на кроссовере врезалась в экскаватор в Новокубанском районе
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 30 марта около 8:00 на автодороге Армавир — Отрадная.

По предварительным данным, 44-летняя водитель автомобиля Hyundai Tucson не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в экскаватор Volvo под управлением 21-летнего парня, который в момент ДТП совершал поворот налево.

В результате аварии водитель кроссовера получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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