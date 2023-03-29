В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской

Трамваи на улице Московской приостановили движение утром 29 марта. Очевидцы сообщили, что более 30 минут ждали транспорт на остановке «Петра Метальникова».

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:50, на Московской стоят вагоны трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22. Движение трамваев на улице временно парализовано в обоих направлениях.

«В 8:26 произошло ДТП трамвая № 15 с велосипедисткой. В 8:56 движение трамваев в сторону остановки «Петра Метальникова» возобновили», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

В результате столкновения с трамваем велосипедистка получила ушиб головы. Ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняют.

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