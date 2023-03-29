В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
Общество
29.03.2023 09:01
Трамваи на улице Московской приостановили движение утром 29 марта. Очевидцы сообщили, что более 30 минут ждали транспорт на остановке «Петра Метальникова».
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:50, на Московской стоят вагоны трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22. Движение трамваев на улице временно парализовано в обоих направлениях.
«В 8:26 произошло ДТП трамвая № 15 с велосипедисткой. В 8:56 движение трамваев в сторону остановки «Петра Метальникова» возобновили», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.
В результате столкновения с трамваем велосипедистка получила ушиб головы. Ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняют.
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