В Краснодаре после сильного дождя подтопило дороги

Дождь в краевом центре начался вечером 28 марта, шел всю ночь и продолжает идти утром.

Из-за выпадения осадков на некоторых улицах Краснодара образовались локальные подтопления. Водооткачивающая техника приступила к работе и уже ликвидировала подтопления на Бульваре Строителей и улице Тенистой в Прикубанском округе.

По прогнозу синоптиков, дождь в краевой столице будет идти в течение всего дня. При необходимости к работе готовы приступить аварийная бригада по содержанию насосных станций и 20 единиц спецтехники. За ситуацией на улицах города следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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