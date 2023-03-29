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В Краснодаре после сильного дождя подтопило дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posle-silnogo-dozhdya-podtopilo-dorogi
В Краснодаре после сильного дождя подтопило дороги
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дождь в краевом центре начался вечером 28 марта, шел всю ночь и продолжает идти утром.

Из-за выпадения осадков на некоторых улицах Краснодара образовались локальные подтопления. Водооткачивающая техника приступила к работе и уже ликвидировала подтопления на Бульваре Строителей и улице Тенистой в Прикубанском округе.

По прогнозу синоптиков, дождь в краевой столице будет идти в течение всего дня. При необходимости к работе готовы приступить аварийная бригада по содержанию насосных станций и 20 единиц спецтехники. За ситуацией на улицах города следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: экстренное предупреждение о сильных дождях с мокрым снегом объявили в Краснодарском крае. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до утра 31 марта на Кубани ожидаются сильные дожди с мокрым снегом с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с.

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