Женщина на кроссовере снесла мотоцикл с подростками в Краснодарском крае

Жесткое ДТП произошло 17 июля около 14:00 на 231 км трассы Краснодар — Ейск.

Предварительно, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Creta при выезде на трассу не предоставила преимущества в движении двум подросткам 18 и 16 лет, которые ехали на мотоцикле Honda.

В результате аварии пострадали оба молодых человека на мотоцикле. Их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Оказалось, что совершеннолетний водитель мотоцикла не имел права им управлять, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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