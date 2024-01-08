Женщина на кроссовере сбила подростков на «зебре» в Краснодарском крае

Дорожное происшествие случилось 7 января в 19:34 в Курганинске на улице Таманской около дома № 32Б.

Предварительно, 46-летняя водитель автомобиля Mitsubishi ASX наехала на людей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали 15-летняя девушка и 16-летний парень. Их с травмами госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет газета «Курганинские известия».

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