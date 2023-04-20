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Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-inomarke-vyletela-na-trotuar-i-sbila-peshehoda-v-tsentre-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара
Фото из соцсетей

ДТП произошло днем 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Красноармейской около Драмтеатра.

По предварительным данным, 24-летняя девушка двигалась за рулем автомобиля Mazda по улице Буденного, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила женщину и врезалась в здание.

В результате происшествия пешеход получила травмы. Ей на месте оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Водитель иномарки обратилась за помощью медиков.

«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: водитель маршрутки проехал на красный свет и насмерть сбил велосипедистку в центре Краснодара. Смертельное ДТП произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.

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