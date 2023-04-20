Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара
ДТП произошло днем 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Красноармейской около Драмтеатра.
По предварительным данным, 24-летняя девушка двигалась за рулем автомобиля Mazda по улице Буденного, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила женщину и врезалась в здание.
В результате происшествия пешеход получила травмы. Ей на месте оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Водитель иномарки обратилась за помощью медиков.
«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
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