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Водитель маршрутки проехал на красный свет и насмерть сбил велосипедистку в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-marshrutki-proehal-na-krasnyj-svet-i-nasmert-sbil-velosipedistku-v-tsentre-krasnodara
Видео t.me/tk_krd

Смертельное ДТП произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.

По предварительным данным, 41-летний водитель пассажирского микроавтобуса Hyundai County двигался по улице Северной в сторону улицы Карла Маркса. На перекрестке с Тургенева он проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала Северную на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Читайте также: пассажирка иномарки погибла в жестком ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 18 апреля в 4:20 на 144 км федеральной автодороги «Кавказ» в Новокубанском районе около хутора Федоровского.

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