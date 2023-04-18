Водитель маршрутки проехал на красный свет и насмерть сбил велосипедистку в центре Краснодара

Смертельное ДТП произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.

По предварительным данным, 41-летний водитель пассажирского микроавтобуса Hyundai County двигался по улице Северной в сторону улицы Карла Маркса. На перекрестке с Тургенева он проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала Северную на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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