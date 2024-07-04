Женщина на иномарке влетела на детскую площадку в Краснодаре

Авария произошла вечером 4 июля на детской площадке на улице Аверкиева, 30.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна перевернутая скамейка, опрокинутая бетонная урна и лежащая неподалеку молодая женщина. Очевидцы рассказали, что иномарка вылетела на детскую площадку и врезалась в скамейку, на которой сидела женщина. Она получила травму. Детей на площадке, по словам автора видео, в этот момент не было. Очевидцы предположили, что женщина, управлявшая автомобилем, перепутала педали при парковке.

«На место ДТП направляются сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля допустила выезд на детскую площадку и наезд на препятствие, то есть лавочку. В свою очередь лавочка задела находившуюся на площадке женщину. Та, по предварительным данным, получила травму ноги. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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