Иномарка сбила подростка на мопеде в Усть-Лабинске

ДТП произошло 4 июля около 13:00 на улице Кавказской.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем SsangYong выезжал с прилегающей территории. Он не уступил дорогу мопеду Avantis под управлением 15-летнего подростка, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.

Утоняется, что подросток был в частичной экипировке — только в мотошлеме. Кроме того, он не имел права управления, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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