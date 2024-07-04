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Иномарка сбила подростка на мопеде в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-podrostka-na-mopede-v-ust-labinske
Иномарка сбила подростка на мопеде в Усть-Лабинске
Фото t.me/gibdd123region

ДТП произошло 4 июля около 13:00 на улице Кавказской.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем SsangYong выезжал с прилегающей территории. Он не уступил дорогу мопеду Avantis под управлением 15-летнего подростка, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.

Утоняется, что подросток был в частичной экипировке — только в мотошлеме. Кроме того, он не имел права управления, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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