Школьник на квадроцикле сбил 2-летнюю девочку во дворе дома в Армавире

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля около 20:00 во дворе многоквартирного дома на улице Восточной, 26.

Предварительно, 12-летний мальчик катался по двору на квадроцикле. В этот момент на проезжую часть около подъезда выбежала 2-летняя девочка. Школьник наехал на ребенка.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы, сообщает GorodArmavir.

Читайте также: машина сбила 14-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Абинске. Авария произошла 3 июля около 17:30 на улице Советов, 20 в Абинске. Подросток жив, но получил серьезные травмы.