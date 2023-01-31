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Женщина на иномарке сбила ребенка не пешеходном переходе в Краснодаре и скрылась

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-inomarke-sbila-rebenka-ne-peshehodnom-perehode-v-krasnodare-i-skrylas
Женщина на иномарке сбила ребенка не пешеходном переходе в Краснодаре и скрылась
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дорожное происшествие случилось 30 января в 18:45 на пересечении улиц Российской и Солнечной.

В соцсетях появилась информация, что иномарка сбила 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Водитель машины оставил пострадавшего ребенка на дороге и поспешил скрыться. В результате происшествия ребенок получил сильные ушибы и синяки на лице и ногах.

«В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливается личность водителя. Предварительно установлено, что правонарушителем является женщина, управлявшая автомобилем марки Kia», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Пострадавшему ребенку назначили амбулаторное лечение. За оставление места ДТП водителю Kia грозит административный арест на срок до 15 суток и лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет.

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