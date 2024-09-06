Женщина на иномарке сбила маленького ребенка, перебегавшего дорогу на Кубани
Происшествия
06.09.2024 19:34
Авария произошла 6 сентября около 12:25 на улице Горького в Темрюке.
Предварительно, 53-летняя местная жительница за рулем Kia Rio ехала в сторону улицы Ленина и сбила 4-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в ЦРБ Темрюка, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по Темрюкскому району в Telegram.
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