Три школьника на мотоциклах попали в ДТП за сутки на Кубани

Аварии, виновниками которых стали подростки на мотоциклах, произошли в Динском, Павловском и Каневском районах.

Еще один несовершеннолетний нарушитель правил ПДД, но уже на велосипеде, спровоцировал аварию в Белореченском районе.

В Госавтоинспекции Кубани напомнили, что безразличие родителей, допускающих подростков к управлению транспортом, приводит к трагедиям на дороге и призвали обратить внимание на безопасность детей.

«Сотрудники Госавтоинспекции постоянно ходят в школы с беседами по соблюдению ПДД, врачи борются за жизнь детей, а что делаете Вы-родители? Это от вашего попустительства и безразличия дети получают травмы и гибнут. Ведь только вы для них — главный пример!», — пишет Госавтоинспекции Кубани в Telegram.

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