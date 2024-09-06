Девушка на иномарке вылетела с дороги и опрокинулась под Краснодаром

Авария произошла 5 сентября около 16:30 в районе 34 км трассы А-160 Майкоп — Бжедугхабль.

По предварительным данным, 41-летняя жительница Краснодара не справилась с управлением. Ее автомобиль слетел с трассы и опрокинулся.

В результате ДТП девушка-водитель получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Тихорецком районе.