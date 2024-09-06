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Утром нашли прохожие: мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/utrom-nashli-prohozhie-mototsiklist-vyletel-s-dorogi-i-pogib-v-tihoretskom-rajone
Утром нашли прохожие: мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Тихорецком районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария, в которой погиб 34-летний мужчина, произошла 5 сентября около 22:00 на улице Набережной, 37 в станице Новорождественской.

По предварительным данным, местный житель не справился с управлением мотоциклом, съехал с дороги и опрокинулся. От полученных травм 34-летний мужчина скончался. Тело обнаружили утром местные жители.

Обстоятельства ДТП выясняются. Назначена экспертиза для установления наличия либо отсутствия состояния опьянения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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