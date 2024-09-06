Иномарка влетела в дерево и опрокинулась в Усть-Лабинском районе, водитель погиб

Авария со смертельным исходом произошла 6 сентября около 8:30 на 87 км трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».

По предварительным данным, 66-летний водитель Nissan Qashqai превысил скорость и потерял управление автомобилем. Иномарка вылетела с проезжей части влево, ее занесло. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Его жена, которая также была в машине, получила ссадины. От медпомощи женщина отказалась, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.

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