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Иномарка лоб в лоб столкнулась с «Газелью» в Сочи, перекрыв движение на трассе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-lob-v-lob-stolknulas-s-gazelyu-v-sochi-perekryv-dvizhenie-na-trasse
Иномарка лоб в лоб столкнулась с «Газелью» в Сочи, перекрыв движение на трассе
Фото t.me/sochitypical

Авария произошла утром 6 сентября на 131 км+100 м трассы А-147.

По предварительным данным, автомобиль Reno выехал на встречную полосу в неположенном месте и врезался в грузовую «Газель».

В результате аварии пострадал один человек. Движение на трассе было затруднено в течение получаса. В 11:30 автомобили убрали с проезжей части, проезд в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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