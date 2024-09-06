Иномарка лоб в лоб столкнулась с «Газелью» в Сочи, перекрыв движение на трассе

Авария произошла утром 6 сентября на 131 км+100 м трассы А-147.

По предварительным данным, автомобиль Reno выехал на встречную полосу в неположенном месте и врезался в грузовую «Газель».

В результате аварии пострадал один человек. Движение на трассе было затруднено в течение получаса. В 11:30 автомобили убрали с проезжей части, проезд в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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