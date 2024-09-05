Мужчина погиб, попав под фуру, мотоцикл и 3 иномарки на трассе в Горячем Ключе

Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября около 23:00 в районе 1379 км трассы М-4 «Дон» на территории Горячего Ключа.

По предварительным данным, 28-летний водитель большегруза DAF сбил мужчину, перебегавшего дорогу в непредусмотренном для этого месте. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. После этого на мужчину наехали мотоцикл Racer, автомобили Mercedes, Hyundai и BMW.

После наезда пяти транспортных средств пешеход скончался на месте происшествия. Также пострадал 31-летний мотоциклист, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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