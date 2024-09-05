Легковушка смяла отбойник на трассе в Сочи, пострадали 2 детей и 3 взрослых

ДТП, в котором пострадали пять человек, двое из которых — дети, произошло утром 5 сентября на федеральной трассе «Джубга — Сочи» в Лазаревском районе курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Evolute, поворачивая налево, столкнулся с обгонявшей его по встречной полосе и нарушающей ПДД «Ладой».

От удара отечественная легковушка изменил траекторию движения и врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП травмы получили водители обоих машин. Также пострадали трое пассажиров «Лады». Из них двое — несовершеннолетние. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще одна авария утром 5 сентября произошла в одном из тоннелей на Дублере Курортного проспекта в Сочи. В результате два человека были госпитализированы.