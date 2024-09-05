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Авария в тоннеле: легковушка влетела в иномарку в Сочи, пострадали 2 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-v-tonnele-legkovushka-vletela-v-inomarku-v-sochi-postradali-2-cheloveka
Авария в тоннеле: легковушка влетела в иномарку в Сочи, пострадали 2 человека
Фото t.me/police_sochi

Авария, в которой два человека получили травмы различной степени тяжести, произошла утром 5 сентября в одном из тоннелей на Дублере Курортного проспекта в Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Geely, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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