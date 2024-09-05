Авария в тоннеле: легковушка влетела в иномарку в Сочи, пострадали 2 человека

Авария, в которой два человека получили травмы различной степени тяжести, произошла утром 5 сентября в одном из тоннелей на Дублере Курортного проспекта в Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Geely, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: трамвай протаранил Mercedes в Краснодаре, парализовано движение 3 маршрутов.