Женщина на иномарке сбила 7-летнюю девочку на глазах у ее отца на Кубани

Дорожное происшествие случилось 23 января около 13:00 в станице Новопокровской на улице Советской.

Предварительно, 44-летняя водитель автомобиля Nissan Cube во время движения наехала на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на встречу к своему отцу.

В результате ДТП школьница получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ейском районе. ДТП со смертельным исходом произошло 24 января около 6:40 на 228 км трассы Краснодар — Ейск.