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Женщина на иномарке сбила 7-летнюю девочку на глазах у ее отца на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-inomarke-sbila-7-letnyuyu-devochku-na-glazah-u-ee-ottsa-na-kubani
Женщина на иномарке сбила 7-летнюю девочку на глазах у ее отца на Кубани
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие случилось 23 января около 13:00 в станице Новопокровской на улице Советской.

Предварительно, 44-летняя водитель автомобиля Nissan Cube во время движения наехала на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на встречу к своему отцу.

В результате ДТП школьница получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ейском районе. ДТП со смертельным исходом произошло 24 января около 6:40 на 228 км трассы Краснодар — Ейск.

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