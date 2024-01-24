Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ейском районе

ДТП со смертельным исходом произошло 24 января около 6:40 на 228 км трассы Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota наехал на 58-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в непредназначенном для этого месте, рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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