Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на встречке в Сочи

Смертельная авария произошла утром 24 января на автодороге в районе поселка Уч-Дере в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, совершая обгон. Там он столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП водитель «семерки» погиб на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка, сообщает Полиция Сочи в Telegram.

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