Водитель иномарки спровоцировал лобовое ДТП на заснеженной трассе на Кубани

Авария произошла 21 января около 9:50 в районе 1402 км трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны Джубги в сторону Горячего Ключа. Он не учел погодные условия и превысил скорость, от чего машину занесло. Водитель столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал навстречу. После иномарка продолжила движение и столкнулась с Chevrolet, ехавшим навстречу.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров Hyundai, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Горячему Ключу.

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