Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель иномарки спровоцировал лобовое ДТП на заснеженной трассе на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-sprovotsiroval-lobovoe-dtp-na-zasnezhennoj-trasse-na-kubani
Водитель иномарки спровоцировал лобовое ДТП на заснеженной трассе на Кубани
Фото t.me/ogibdd23gk

Авария произошла 21 января около 9:50 в районе 1402 км трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны Джубги в сторону Горячего Ключа. Он не учел погодные условия и превысил скорость, от чего машину занесло. Водитель столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал навстречу. После иномарка продолжила движение и столкнулась с Chevrolet, ехавшим навстречу.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров Hyundai, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Горячему Ключу.

Читайте также: две женщины погибли в жесткой аварии на трассе в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях