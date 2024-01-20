Две женщины погибли в жесткой аварии на трассе в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 20 января на дороге Гулькевичи – Чаплыгин – Михайловская.

По предварительным данным, в 12:50 30-летняя женщина за рулем Dodge при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась со встречным Opel. В итоге от полученных травм погибла водитель Dodge и 74-летняя пассажирка.

Водителя и пассажира Opel госпитализировали в больницу Гулькевичей с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в ДТП с двумя иномарками в Краснодарском крае погиб младенец.