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Две женщины погибли в жесткой аварии на трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-zhenshhiny-pogibli-v-zhestkoj-avarii-na-trasse-v-krasnodarskom-krae
Две женщины погибли в жесткой аварии на трассе в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло 20 января на дороге Гулькевичи – Чаплыгин – Михайловская.

По предварительным данным, в 12:50 30-летняя женщина за рулем Dodge при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась со встречным Opel. В итоге от полученных травм погибла водитель Dodge и 74-летняя пассажирка.

Водителя и пассажира Opel госпитализировали в больницу Гулькевичей с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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