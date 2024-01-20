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В ДТП с двумя иномарками в Краснодарском крае погиб младенец

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-s-dvumya-inomarkami-v-krasnodarskom-krae-pogib-mladenets
В ДТП с двумя иномарками в Краснодарском крае погиб младенец
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 20 января под Горячим Ключом.

По предварительным данным, в 13:20 в станице Саратовской водитель BMW при обгоне столкнулся с Nissan, который поворачивал налево. В результате столкновения погиб 2-месячный ребенок, который ехал в Nissan.

«Младенец перевозился на руках у бабушки. Так же пострадали водитель и пассажир Nissan. Выражаем соболезнования родным и близким малыша», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка.

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