В ДТП с двумя иномарками в Краснодарском крае погиб младенец

Смертельная авария произошла 20 января под Горячим Ключом.

По предварительным данным, в 13:20 в станице Саратовской водитель BMW при обгоне столкнулся с Nissan, который поворачивал налево. В результате столкновения погиб 2-месячный ребенок, который ехал в Nissan.

«Младенец перевозился на руках у бабушки. Так же пострадали водитель и пассажир Nissan. Выражаем соболезнования родным и близким малыша», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка.

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