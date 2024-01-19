Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Две женщины погибли в лобовом ДТП на встречке под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-zhenshhiny-pogibli-v-lobovom-dtp-na-vstrechke-pod-armavirom
Две женщины погибли в лобовом ДТП на встречке под Армавиром
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 19 января около 17:20 на 9 км+600м трассы «Армавир — Успенское — Невинномысск».

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada при обгоне выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с едущей навстречу Lada под управлением 19-летнего водителя.

В результате аварии погибли пассажирки двух автомобилей 19 лет и 21 года. Водителей госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП на встречке в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях