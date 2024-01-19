Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП на встречке в Сочи

Авария произошла 18 января около 20:00 на 204 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Subaru Forester выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Kia Sorento, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водителя Subaru госпитализировали, а трем пассажирам Kia назначили амбулаторное лечение.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Сочи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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