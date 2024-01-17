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Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пятью пострадавшими в Павловском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-bez-prav-ustroil-dtp-s-pyatyu-postradavshimi-v-pavlovskom-rajone
Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пятью пострадавшими в Павловском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 16 января около 2:00 в районе 6 км трассы Павловская — Веселая — Незамаевская.

По предварительным данным, 20-летний пьяный водитель автомобиля Nissan без прав не справился с управлением и съехал с дороги, машина опрокинулась.

В салоне автомобиля находились пять пассажиров. В результате ДТП пострадала 42-летняя хозяйка автомобиля, а также четверо молодых людей 20–26 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Виновник аварии не пострадал.

За передачу управления автомобилем лицу в состоянии опьянения хозяйке автомобиля грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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