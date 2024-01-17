В Геленджике мотоциклист погиб, не уступив дорогу «Газели»

Смертельное ДТП произошло утром 17 января на перекрестке улиц Морской и Халтурина.

По предварительным данным, 35-летний водитель кроссового мотоцикла ехал по второстепенной дороге. На перекрестке он не уступил дорогу «Газели» и врезался в нее.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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