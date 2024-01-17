В лобовом ДТП с грузовой «Газелью» на Кубани погибла 57-летняя женщина-водитель

Смертельная авария произошла 16 января в 18:40 в районе 19 км трассы Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко.

По предварительным данным, 57-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21102» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем «ГАЗ-3302» под управлением 44-летнего жителя Отрадненского района.

В результате ДТП водитель легковушки скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Кроме того, в результате столкновения «Газель» опрокинулась на бок. Спасатели прибыли на место, отключили аккумуляторы автомобилей и вытащили тело погибшей, сообщает пресс-служба ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

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