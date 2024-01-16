Водитель Land Cruiser сбил пешехода в Анапе

Дорожное происшествие случилось 15 января около 22:00 на 3 км подъезда к Анапе.

Предварительно, 57-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 53-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в непредназначенном для этого месте, но рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, его госпитализировали в местную больницу. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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