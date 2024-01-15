Пенсионер на иномарке насмерть сбил пожилого пешехода в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 15 января в 7:45 в Темрюкском районе на 129 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не предоставил 71-летнему мужчине преимущество в движении и сбил его.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Туапсинском районе иномарка сбила насмерть 75-летнюю пенсионерку. Авария произошла 12 января около 12:30 на 21 км трассы Джубга — Сочи в поселке Новомихайловском.