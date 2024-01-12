В Туапсинском районе иномарка сбила насмерть 75-летнюю пенсионерку

Авария произошла 12 января около 12:30 на 21-м километре трассы Джубга — Сочи в поселке Новомихайловском в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Audi ехал со стороны поселка Джубга в сторону Сочи и сбил 75-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где она скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии в ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о том, что автомобиль врезался в остановку с людьми. В полиции факт наезда на остановку не подтвердили.

Читайте также: иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере в Анапе.