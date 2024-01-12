Иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере в Анапе 

Авария произошла 12 января в 13620 на Анапском шоссе. Подросток жив, но получил травмы.

По предварительной информации, водитель Kia Ceed на регулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил встречный мопед, на котором ехал 14-летний подросток.

В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу, пишет газета «Анапскорье Черноморье» в Telegram.

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